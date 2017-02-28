А ты бы сдал ЕГЭ?

В день сдачи единого государственного экзамена родителями омских выпускников, предлагаем пройти экзамен, не выходя из дома, и оценить шансы на поступление в вуз.

Мы собрали вопросы, которые задавали или только будут задаваться школьникам на едином госэкзамене по нескольким предметам, - обществознанию, истории и биологии. К слову, некоторые из них вызывают массу вопросов. Как в жизни ребёнку может пригодиться информация о количестве кладок, которые делает дрозд? Или как ему узнать о способах передачи вируса СПИД, если о самых массовых в тесте скромно умалчивается? В общем, в существующей экзаменационной реальности нашим детям необходимо быть подкованными во всех научных дисциплинах и знать чуточку больше, чем первокурсник какого-либо из институтов.

Сумеете правильно ответить на вопросы, а главное - понять смысл того, для чего они задаются, поступление в вуз вам обеспечено.