А ты бы сдал ЕГЭ?
Общество  •  28 февраля 2017, 12:15, последнее обновление 28 февраля 2017, 12:32  •  печать

А ты бы сдал ЕГЭ?

Автор: Виктория Стрельникова

В день сдачи единого государственного экзамена родителями омских выпускников, предлагаем пройти экзамен, не выходя из дома, и оценить шансы на поступление в вуз.

Мы собрали вопросы, которые задавали или только будут задаваться школьникам на едином госэкзамене по нескольким предметам, - обществознанию, истории и биологии. К слову, некоторые из них вызывают массу вопросов. Как в жизни ребёнку может пригодиться информация о количестве кладок, которые делает дрозд? Или как ему узнать о способах передачи вируса СПИД, если о самых массовых в тесте скромно умалчивается? В общем, в существующей экзаменационной реальности нашим детям необходимо быть подкованными во всех научных дисциплинах и знать чуточку больше, чем первокурсник какого-либо из институтов.

Сумеете правильно ответить на вопросы, а главное - понять смысл того, для чего они задаются, поступление в вуз вам обеспечено.

 

 

Теги  •  #вуз #ЕГЭ #тестирование

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Persona Grata  •  28 февраля 2017, 13:29

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