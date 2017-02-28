Объявлен первый аукцион на нанесение дорожной разметки в Омске

По данным Единой информационной системы в сфере закупок, работы пройдут в два этапа. С конца апреля по 20 мая обновят разметку на 36 дорогах, с 21 мая по 20 июня - ещё на 14.

Согласно документу, общая площадь разметки составит 20 274,5 кв. м: 14 971,5 кв. м - горизонтальной продольной, 5303 - типа "зебра". Отмечается, что горизонтальную разметку необходимо выполнить по тщательно очищенному от пыли и грязи дорожному покрытию, а сильно загрязнённые участки должны быть промыты водой и полностью просушены.

В первую очередь приведут в порядок центральные улицы в рамках подготовки ко Дню Победы, после чего разметка появится на дорогах общего пользования. В частности, на проспекте Мира, улицах Красный Путь, Герцена, Лукашевича, Дианова, 10 лет Октября, 70 лет Октября, Гагарина, Маршала Жукова, на Иртышской набережной и др.

Подрядчика назовут не позднее 16 марта. Участниками аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства или социально ориентированные некоммерческие организации. Начальная цена муниципального контракта составляет 2,95 млн рублей. Работы будут оплачены из городского бюджета.