Ветеринар из Новосибирска будет лечить омскую собаку с отрубленными лапами

Вчера, 27 февраля, ветеринар из новосибирской ветеринарной клиники Сергей Горошков прибыл в Омск, чтобы помочь найденной в Осташкове собаке. После проведения лечения планируется поставить псу вживляемые протезы. По словам врача-ветеринара, случай сложный, но шанс есть всегда.
Напомним, как уже сообщал "Омск Здесь" волонтёры приюта "Друг" подобрали в микрорайоне Осташково дворняжку. По вине человека у неё не оказалось передних лап: вместо них остались две культи. Пса назвали Остапом и организовали кампанию по его спасению.
Пару дней назад пёс уже пережил первую запланированную операцию: ему удалили костные отломки. Теперь его ждёт длительное лечение от остеомиелита, которое продлится не менее двух месяцев.
Как же хорошо, что находятся неравнодушные люди. Теперь есть надежда, что собака еще порадует своих новых хозяев.