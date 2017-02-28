Ветеринар из Новосибирска будет лечить омскую собаку с отрубленными лапами

Вчера, 27 февраля, ветеринар из новосибирской ветеринарной клиники Сергей Горошков прибыл в Омск, чтобы помочь найденной в Осташкове собаке. После проведения лечения планируется поставить псу вживляемые протезы. По словам врача-ветеринара, случай сложный, но шанс есть всегда.

Напомним, как уже сообщал "Омск Здесь" волонтёры приюта "Друг" подобрали в микрорайоне Осташково дворняжку. По вине человека у неё не оказалось передних лап: вместо них остались две культи. Пса назвали Остапом и организовали кампанию по его спасению.

Пару дней назад пёс уже пережил первую запланированную операцию: ему удалили костные отломки. Теперь его ждёт длительное лечение от остеомиелита, которое продлится не менее двух месяцев.