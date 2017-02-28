Ветеринар из Новосибирска будет лечить омскую собаку с отрубленными лапами
Общество  •  28 февраля 2017, 10:30, последнее обновление 28 февраля 2017, 10:32  •  печать

Ветеринар из Новосибирска будет лечить омскую собаку с отрубленными лапами

Автор: Вероника Делор

В Омск приехал новосибирский ветеринар, который установит найденному в Осташкове псу протезы.

Вчера, 27 февраля, ветеринар из новосибирской ветеринарной клиники Сергей Горошков прибыл в Омск, чтобы помочь найденной в Осташкове собаке. После проведения лечения планируется поставить псу вживляемые протезы. По словам врача-ветеринара, случай сложный, но шанс есть всегда.

Напомним, как уже сообщал "Омск Здесь" волонтёры приюта "Друг" подобрали в микрорайоне Осташково дворняжку. По вине человека у неё не оказалось передних лап: вместо них остались две культи. Пса назвали Остапом и организовали кампанию по его спасению.

Пару дней назад пёс уже пережил первую запланированную операцию: ему удалили костные отломки. Теперь его ждёт длительное лечение от остеомиелита, которое продлится не менее двух месяцев.

Теги  •  #ветеринария #приют Друг #собака

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Виктор Монин  •  28 февраля 2017, 11:46

Как же хорошо, что находятся неравнодушные люди. Теперь есть надежда, что собака еще порадует своих новых хозяев.

Ответить
Последние новости
В Омской области загорелся гружённый углём электровоз  •  сегодня, 10:45  •   1
Никита Михалков приедет в Омск на юбилейное "Движение"  •  сегодня, 10:38
В Омской области будут обучать экспортёров  •  сегодня, 08:37
В Омске ночью бушевал шторм  •  сегодня, 07:15
В Омске произошла авария с участием четырёх иномарок   •  вчера, 23:30
Омская полиция разыскивает водителя, сбившего девушку на пешеходном переходе  •  вчера, 22:25  •   2
Еще новости
СибРМ 240x400
Дача 240х400