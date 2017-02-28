Сельские дорожники будут вывозить снег из частного сектора Омска

С 1 марта техника областных ДРСУ будет вывозить снег из частного сектора города.

В Омске продолжается уборка улиц и очистка социально значимых объектов от снега силами областных ДРСУ, сообщает пресс-служба правительства Омской области. С 1 марта сельские дорожники будут вывозить снег из частного сектора Ленинского, Кировского и Центрального округов.

Из работников ДРСУ № 2, 3, 6 и областной организации "Омскавтодор" сформировано четыре звена, - рассказал начальник управления дорожного хозяйства министерства строительства Дмитрий Христолюбов. - В распоряжении каждого из них по пять самосвалов, автогрейдер и фронтальный погрузчик.

Также продолжится очистка путей к объектам областной собственности на улицах Орджоникидзе, Красногвардейская, Некрасова. Минувшей ночью были убраны сугробы вдоль дорог. Областная техника будет работать в Омске до 8 марта.