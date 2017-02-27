Омскую крепость откроют ко Дню города
Общество  •  27 февраля 2017, 15:15, последнее обновление 27 февраля 2017, 15:16  •  печать

Омскую крепость откроют ко Дню города

Автор: Василий Епанчинцев

К июню в Омской крепости должны завершиться строительные работы.

После реконструкции Омская крепость откроется в августе на День города. Все строительные работы в комплексе должны завершиться к июню, сообщил на сегодняшней встрече с журналистами депутат Госдумы Андрей Голушко.

Надеюсь, что с крепостью не получится так же, как со сквером Дружбы народов и Птичьей гаванью, где вся активность закончилась в день открытия, - сказал Голушко.

В июне мэрия Омска готовится представить экскурсионный маршрут по Омской крепости продолжительностью два часа. К этому времени должна начать работать вся экспозиция, ресторан и кафе. За два месяца до Дня города представленный маршрут рассчитывают как следует отработать и отрепетировать. По задумке создателей, Омская крепость должна стать "центром городской жизни".

Как ранее сообщал "Омск Здесь", первоначально в зданиях исторического комплекса планировалось разместить мастерские народных промыслов, центр изучения славянских традиций, дирекцию АО "Омская крепость", туристическое бюро, кинозал и несколько музеев - оружия, театрального искусства, архитектуры и градостроительства, интерактивный музей. Всего на реконструкцию шести зданий выделялось 539 млн руб.

Теги  •  #Андрей Голушко #Омская крепость

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