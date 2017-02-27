В Омской области чиновников и депутата обвинили в мошенничестве с квартирой
Общество  •  27 февраля 2017, 13:05, последнее обновление 27 февраля 2017, 14:13  •  печать

В Омской области чиновников и депутата обвинили в мошенничестве с квартирой

Автор: Антон Маликов

Глава Победительского сельского поселения, её подчинённые, а также депутат Совета убедили жительницу села отказаться от квартиры. 

Прокуратура Кормиловского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому в отношении главы Победительского сельского поселения Натальи Нечаевой, её заместителя Валентины Боль, депутата Совета Сергея Гилея и специалиста администрации Лидии Дубровской. Их обвиняют в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения. Наталья Нечаева также обвиняется в превышении должностных полномочий.

Как удалось установить следствию, в 2009 году глава поселения убедила свою знакомую, задолжавшую за коммунальные услуги 100 тыс. руб., отказаться от квартиры. Чиновница заверила, что только в случае добровольного отказа женщина получит возможность сняться с регистрационного учёта. Сельчанка в итоге написала соответствующее заявление и отдала все документы на жильё Наталье Нечаевой, которая начала готовить почву для его продажи.

- Замглавы поселения Валентина Боль выписала подложную доверенность на Сергея Гилея с правом распоряжаться квартирой, а специалист администрации Лидия Дубровская сняла владелицу недвижимости с регистрационного учёта по месту жительства, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Найдя покупателя, чиновники незаконно продали квартиру, причинив собственнице ущерб на сумму 338 тыс. руб.

На этом, уверяют следователи, преступная деятельность главы Победительского сельского поселения не закончилась. Впоследствии было установлено, что в 2010-2011 годах Наталья Нечаева незаконно предоставила в собственность квартиры двум знакомым, которые не входили в список лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Предоставленное жильё впоследствии было приватизировано.

В прокуратуре отмечают, вину в совершении преступлений чиновники не признали, и мер по погашению ущерба не приняли. Как только им будут вручены копии обвинительного заключения, уголовное дело направится в суд для рассмотрения по существу.

Теги  •  #квартиры #Кормиловский район #мошенничество #Омская область #прокуратура #уголовное дело

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Комментарии

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Игорь Х  •  27 февраля 2017, 13:09

Наверное, "художества" чиновников можно квалифицировать как мошенничество, а не как кража.

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