Третий московский трамвай пустили по улицам Омска
Общество  •  27 февраля 2017, 12:57, последнее обновление 27 февраля 2017, 13:34  •  печать

Третий московский трамвай пустили по улицам Омска

Автор: Вероника Делор

Обновлённый трамвай впервые отправился курсировать по городу 23 февраля.

Третий из пяти трамваев, переданных Омску правительством Москвы, прошёл специальную обкатку, предусмотренную правилами технической эксплуатации. Вагон с бортовым номером 71 курсирует по омским трамвайным путям без проблем.

- Работы по подготовке вагона к эксплуатации проходили в обычном режиме, - сообщил исполняющий обязанности директора филиала "Трамвайное депо" МП Омска "Электрический транспорт" Олег Авраменко. - Выполнен частичный ремонт кузова, восстановлено лакокрасочное покрытие. Кроме того, приобретены лампы для освещения салона. На оплату этих работ потребовалось 23 700 рублей.

Впервые на работу трамвай вышел 23 февраля. Во время праздничных дней он ездил по маршрутам № 2, 7, 8 и 9.

Отметим, что по информации департамента транспорта мэрии, два оставшихся трамвая выйдут на маршруты до 20 марта.

Теги  •  #ввод в эксплуатацию #День защитника Отечества #Правительство Москвы #трамвай

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