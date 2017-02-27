"ЕГЭ для родителей" должен снять стресс с выпускников
Общество  •  27 февраля 2017, 13:41, последнее обновление 27 февраля 2017, 13:41  •  печать

"ЕГЭ для родителей" должен снять стресс с выпускников

Автор: Екатерина Криль

Завтра, 28 февраля, в Омске состоится акция "ЕГЭ для родителей". Её участники должны не проверить свои знания, а развеять мифы о госэкзамене.

О том, как будет проходить акция, говорили на сегодняшней пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа". В целом эксперимент призван повысить информированность родителей о процедуре экзамена, который предстоит их детям.

Цель этой акции не проверка знаний родителей. Главное, чтобы они ощутили себя в атмосфере проведения ЕГЭ, снять психологические барьеры и понять, что многие страхи надуманны. На самом деле сдача единого госэкзамена предполагает объективность, и ребёнок может вполне комфортно себя чувствовать на экзамене, - отметил и. о. ректора ОмГПУ Геннадий Косяков. - Чем больше о ЕГЭ будут говорить открыто, тем меньше будет в обществе отторжения этой формы. Её ведь можно реформировать, менять. А осуждать и отрицать, на мой взгляд, неэффективный путь.

В Омске экзамен для взрослых будет проводиться на базе четырёх образовательных учреждений - лицея № 74, гимназии № 75, лицея № 143 и академического лицея ОмГПУ. На каждом пункте зарегистрировалось от 10 до 30 участников.

Стрессовое состояние родителей, наверно, будет больше, чем у детей, - отметила директор лицея № 74 Лариса Рожковская. - Нужно самому попробовать и убедиться, что ничего страшного в этом формате нет.

Для сдачи экзамена можно выбрать русский язык, математику, обществознание, физику или историю. На выполнение заданий даётся час, во всём остальном условия эксперимента максимально приближены к реальным. Родители пройдут через металлорамку, проверяющую наличие телефона и другой техники, предъявят паспорт для регистрации и получат необходимые для экзамена материалы: набор заданий, бланки и чёрные гелевые ручки.

Контрольно-измерительные материалы, которые будут предлагаться завтра, - это демоверсии заданий ЕГЭ по предметам именно этого года. Они вместе с ответами находятся в открытом доступе и предназначены для подготовки экзаменам, - прокомментировала главный специалист департамента образования администрации г. Омска Валентина Соловьёва.

По желанию участников преподаватели проверят работы и выставят оценки, однако это, напомним, не самоцель акции.

Теги  •  #Геннадий Косяков #ЕГЭ #ОмГПУ #пресс-центр МКР-Медиа

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Комментарии

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Евгения Шелохова  •  27 февраля 2017, 14:05

Родители боятся сдавать экзамены, мало желающих, всего 10-30 человек захотели прийти

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Виктор Квадрант  •  27 февраля 2017, 14:35

Результаты этих экзаменов могут ещё больше напугать или стать поводом для шуток)) Дети-то ежедневно учатся и знания свежи, а у родителей многое уже стерлось.

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