Ушёл из жизни декан истфака ОмГПУ Виктор Худяков

"Факультет истории, философии и права ОмГПУ с глубоким прискорбием сообщает, что 26 февраля 2017 г. после тяжелой продолжительной болезни скончался профессор, доктор исторических наук, декан факультета истории, философии и права Худяков Виктор Николаевич", - говорится в сообщении вуза.

О смерти своего товарища также сообщил депутат Госдумы Олег Смолин: "Сегодня, 26 февраля в 3 часа ночи, умер мой друг и учитель, декан с 40- летним стажем исторического факультета, профессор Виктор Николаевич Худяков. Он был талантлив в науке - один из лучших историков Сибири. <...> Но может главный талант профессора Худякова - талант преподавательский. На истфаке была создана атмосфера того самого, живого, образования, которого так не хватает современной России. В студентах он видел, прежде всего, личность".

Прощание с Виктором Николаевичем Худяковым состоится в среду, 1 марта, в 10:00 в актовом зале 2-го корпуса ОмГПУ по адресу ул. Партизанская, 4а. Гражданская панихида пройдёт с 12:00 до 13:00.