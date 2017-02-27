Омская Госавтоинспекция проведёт массовую проверку водителей

27 февраля на территории Омской области пройдёт оперативно-профилактическая операция по массовой проверке водителей – "Дорога". Для участия в рейде привлекаются дополнительные силы Госавтоинспекции.
Внимание "стражей дорог" будет акцентировано на пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения. Не останутся без внимания полицейских и пешеходы-нарушители, переходящие проезжую часть в неположенных местах.
Омская Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения, что основной причиной автоаварий является нарушение ПДД – превышение скорости, управление в состоянии опьянения, переход дороги в неположенном месте и так далее.
Пусть новый начальник увд омской области проверит своих гаишников на употребление наркотиков и алкоголя, а то наказывают людей и лишают в/у за то что сами делают в разы больше. Главные преступники на дорогах Омска,только привыкли что не кто не проверит,не отвезет в наркодиспанцер на выявление. Вот и получается ？？？кто нарушает тот и судит мы в России...
После таких длительных выходных хорошо что напомнили о себе, думаю сегодня многие откажутся от спиртных напитков, а завтра кто не откажется сегодня выпить, откажутся о руля
гаишники не откажутся и на жрутся и сядут..за бублик. Не служба а сказка
Нужное и полезное мероприятие- проверка водителей! Для них лишний раз встряска будет! Автовладельцы станут внимательнее на дорогах и в трезвом состоянии. Большое количество людей умирает в авто авариях!
Хотелось бы, чтоб было меньше нарушителей не только во время проверок. Пора уже осознавать, что ДТП уносят жизни.
Согласна. Да и пешеходам лишний раз не помешает напомнить о ПДД, ведь по их вине тоже случаются дорожные происшествия.