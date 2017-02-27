Омская Госавтоинспекция проведёт массовую проверку водителей
Общество  •  26 февраля 2017, 13:15, последнее обновление 26 февраля 2017, 13:19  •  печать

Омская Госавтоинспекция проведёт массовую проверку водителей

Автор: Виктория Стрельникова

Завтра на территории Омской области пройдёт оперативно-профилактическая операция "Дорога". Госавтоинспекторы будут проводить массовую проверку водителей и пешеходов на соблюдение Правил дорожного движения.

27 февраля на территории Омской области пройдёт оперативно-профилактическая операция по массовой проверке водителей – "Дорога". Для участия в рейде привлекаются дополнительные силы Госавтоинспекции.

Внимание "стражей дорог" будет акцентировано на пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения. Не останутся без внимания полицейских и пешеходы-нарушители, переходящие проезжую часть в неположенных местах.

Омская Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения, что основной причиной автоаварий является нарушение ПДД – превышение скорости, управление в состоянии опьянения, переход дороги в неположенном месте и так далее.

Теги  •  #ГИБДД #пешеход #правила дорожного движения #рейд

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Комментарии

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чизарро борджия  •  26 февраля 2017, 21:12

Пусть новый начальник увд омской области проверит своих гаишников на употребление наркотиков и алкоголя, а то наказывают людей и лишают в/у за то что сами делают в разы больше. Главные преступники на дорогах Омска,только привыкли что не кто не проверит,не отвезет в наркодиспанцер на выявление. Вот и получается ？？？кто нарушает тот и судит мы в России...

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Юрий Александрович  •  26 февраля 2017, 17:48

После таких длительных выходных хорошо что напомнили о себе, думаю сегодня многие откажутся от спиртных напитков, а завтра кто не откажется сегодня выпить, откажутся о руля

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чизарро борджия  •  26 февраля 2017, 21:22

гаишники не откажутся и на жрутся и сядут..за бублик. Не служба а сказка

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Стелла Иванова  •  26 февраля 2017, 14:08

Нужное и полезное мероприятие- проверка водителей! Для них лишний раз встряска будет! Автовладельцы станут внимательнее на дорогах и в трезвом состоянии. Большое количество людей умирает в авто авариях!

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Марина  •  26 февраля 2017, 18:49

Хотелось бы, чтоб было меньше нарушителей не только во время проверок. Пора уже осознавать, что ДТП уносят жизни.

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Юля Пучкова  •  26 февраля 2017, 16:35

Согласна. Да и пешеходам лишний раз не помешает напомнить о ПДД, ведь по их вине тоже случаются дорожные происшествия.

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