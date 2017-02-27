Омская Госавтоинспекция проведёт массовую проверку водителей

Завтра на территории Омской области пройдёт оперативно-профилактическая операция "Дорога". Госавтоинспекторы будут проводить массовую проверку водителей и пешеходов на соблюдение Правил дорожного движения.

27 февраля на территории Омской области пройдёт оперативно-профилактическая операция по массовой проверке водителей – "Дорога". Для участия в рейде привлекаются дополнительные силы Госавтоинспекции.

Внимание "стражей дорог" будет акцентировано на пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения. Не останутся без внимания полицейских и пешеходы-нарушители, переходящие проезжую часть в неположенных местах.

Омская Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения, что основной причиной автоаварий является нарушение ПДД – превышение скорости, управление в состоянии опьянения, переход дороги в неположенном месте и так далее.