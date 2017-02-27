Определились. Почему город может остаться без градоначальника, и что нужно сделать тому, кто метит в кресло мэра?
Общество  •  26 февраля 2017, 10:38, последнее обновление 26 февраля 2017, 10:40  •  печать

Определились. Почему город может остаться без градоначальника, и что нужно сделать тому, кто метит в кресло мэра?

Смотрите в свежем выпуске итоговой программы "Омск Здесь":

- Определились. Стала известна половина членов комиссии, которые будут выбирать кандидата на пост мэра. Почему город может остаться без градоначальника, и что нужно сделать тому, кто метит в кресло мэра?

- Поскользнулся, упал, в суд. Омичи завалили юристов делами о травмах. Есть ли шанс выиграть процесс и на какую компенсацию можно рассчитывать? 

- Идём на Восток. Почему "Адмирал" выбирал "Авангард", и с кем, по прогнозу экспертов, "ястребы" могут сыграть в финале Кубка Гагарина?

Теги  •  #видео

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Комментарии

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Сергей Кузнецов  •  26 февраля 2017, 19:50

Выборы?! Устроили придуманные властью политические игрища. Исход, думаю, рассчитан!

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