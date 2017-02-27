Определились. Почему город может остаться без градоначальника, и что нужно сделать тому, кто метит в кресло мэра?

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- Определились. Стала известна половина членов комиссии, которые будут выбирать кандидата на пост мэра. Почему город может остаться без градоначальника, и что нужно сделать тому, кто метит в кресло мэра?

- Поскользнулся, упал, в суд. Омичи завалили юристов делами о травмах. Есть ли шанс выиграть процесс и на какую компенсацию можно рассчитывать?

- Идём на Восток. Почему "Адмирал" выбирал "Авангард", и с кем, по прогнозу экспертов, "ястребы" могут сыграть в финале Кубка Гагарина?