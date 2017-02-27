Омская "Старина Сибирская" получила президентский грант

Грант от главы государства получил директор историко-культурного музея-заповедника "Старина Сибирская" Александр Гулько. Деньги будут потрачены на создание проекта интерактивной экспозиции, посвящённой освоению целинных земель Сибири.

Руководителям ряда проектов в области культуры присуждены гранты президента России за 2016 год. В их числе - директор Омского государственного историко-культурного музея-заповедника "Старина Сибирская" Александр Гулько. Грант должен быть реализован в рамках проекта по созданию интерактивной экспозиции, посвящённой освоению целинных земель Сибири. Соответствующее распоряжение издано Владимиром Путиным.

Президентские гранты для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства выделяются по итогам конкурсного отбора. Всего их сто, а общий размер с 2015-го составляет 100 млн руб. в год.