Омская "Старина Сибирская" получила президентский грант

Руководителям ряда проектов в области культуры присуждены гранты президента России за 2016 год. В их числе - директор Омского государственного историко-культурного музея-заповедника "Старина Сибирская" Александр Гулько. Грант должен быть реализован в рамках проекта по созданию интерактивной экспозиции, посвящённой освоению целинных земель Сибири. Соответствующее распоряжение издано Владимиром Путиным.
Президентские гранты для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства выделяются по итогам конкурсного отбора. Всего их сто, а общий размер с 2015-го составляет 100 млн руб. в год.
Спасибо руководителю и сотрудникам музея за такое достойное представление его в столице, средства от гранта отлично дадут новый толчок к развитию экспозиции
Приятно, что наш музей заслужил столь высокую оценку президента. Выделение гранта вполне заслуженно.