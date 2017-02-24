К концу недели в Омске потеплеет до плюсовой температуры

Наступление весны всё более отчётливо ощущается в Омской области. В конце выходных температура воздуха вновь поднимется и превысит ноль градусов.
По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня и завтра, 24 и 25 февраля, средняя температура по региону составит днём -2...-7°C, ночью -13...-18°C. В воскресенье, 26 февраля, ожидается значительное потепление: днём -3...+2°C, ночью -3...-8°C, при прояснении до -14 градусов. Местами небольшие осадки, в том числе мокрый снег и слабые гололёдные явления.
А еще с наступлением весны и сходом снега уйдет и асфальт с городских улиц. Такая вот русская традиция, так что водителям головняков прибавится
Ура, весна уже на самом пороге! Так люблю начало марта и всю эту слякоть!
А водителям настоящая головная боль, то гололед, то лужи. Нужно быть крайне осторожными.
Не нужна сейчас эта оттепель, морозы еще будут, а значит будет скользко, сосульки на крышах.