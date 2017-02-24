К концу недели в Омске потеплеет до плюсовой температуры
Общество  •  24 февраля 2017, 10:16, последнее обновление 24 февраля 2017, 11:19  •  печать

К концу недели в Омске потеплеет до плюсовой температуры

Автор: Екатерина Криль

С началом будней в регионе ожидается новый виток оттепели.

Наступление весны всё более отчётливо ощущается в Омской области. В конце выходных температура воздуха вновь поднимется и превысит ноль градусов.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня и завтра, 24 и 25 февраля, средняя температура по региону составит днём -2...-7°C, ночью -13...-18°C. В воскресенье, 26 февраля, ожидается значительное потепление: днём -3...+2°C, ночью -3...-8°C, при прояснении до -14 градусов. Местами небольшие осадки, в том числе мокрый снег и слабые гололёдные явления.

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #погода

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Комментарии

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Максим Н  •  24 февраля 2017, 13:06

А еще с наступлением весны и сходом снега уйдет и асфальт с городских улиц. Такая вот русская традиция, так что водителям головняков прибавится

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Юлия Скиба  •  24 февраля 2017, 12:33

Ура, весна уже на самом пороге! Так люблю начало марта и всю эту слякоть!

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Виктор Леонов  •  24 февраля 2017, 12:46

А водителям настоящая головная боль, то гололед, то лужи. Нужно быть крайне осторожными.

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Мирослав В-ов  •  24 февраля 2017, 11:45

Не нужна сейчас эта оттепель, морозы еще будут, а значит будет скользко, сосульки на крышах.

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