К концу недели в Омске потеплеет до плюсовой температуры

Наступление весны всё более отчётливо ощущается в Омской области. В конце выходных температура воздуха вновь поднимется и превысит ноль градусов.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня и завтра, 24 и 25 февраля, средняя температура по региону составит днём -2...-7°C, ночью -13...-18°C. В воскресенье, 26 февраля, ожидается значительное потепление: днём -3...+2°C, ночью -3...-8°C, при прояснении до -14 градусов. Местами небольшие осадки, в том числе мокрый снег и слабые гололёдные явления.