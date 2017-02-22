Омские больницы опубликовали график работы в праздники

Региональный Минздрав опубликовал график работы поликлиник и больниц в праздничные дни февраля.

В предстоящие выходные дни, с 23 по 26 февраля, все медицинские учреждения Омской области, оказывающие плановую и неотложную медицинскую помощь в условиях стационара, будут работать в обычном режиме. Все бригады скорой медицинской укомплектованы медикаментами и расходным материалом в полном объёме.

График работы во взрослых амбулаторных учреждениях следующий:

- вызовы в регистратуре принимаются с 9:00 до 14:00;

- обслуживание пациентов на дому - с 9:00 до 15:30;

- приём пациентов дежурными врачами-терапевтами участковыми - с 9:00 до 14:00.

Работа детских поликлиник:

- вызовы в регистратуре принимаются с 9:00 до 14:00;

- обслуживание пациентов на дому - с 9:00 до 15:30;

- приём пациентов дежурными врачами-педиатрами участковыми - с 9:00 до 14:00.

Неотложную стоматологическую помощь как взрослому, так и ребёнку можно получить в Городской клинической стоматологической поликлинике № 1 (ул. Волочаевская, д. 21а) с 15:00 до 8:00. С 9:00 до 15:00 будут работать дежурные стоматологические поликлиники всех административных округов Омска.