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Омские больницы опубликовали график работы в праздники
Общество  •  22 февраля 2017, 12:45, последнее обновление 22 февраля 2017, 13:38  •  печать

Омские больницы опубликовали график работы в праздники

Автор: Дарья Молчанская

Региональный Минздрав опубликовал график работы поликлиник и больниц в праздничные дни февраля.

В предстоящие выходные дни, с 23 по 26 февраля, все медицинские учреждения Омской области, оказывающие плановую и неотложную медицинскую помощь в условиях стационара, будут работать в обычном режиме. Все бригады скорой медицинской укомплектованы медикаментами и расходным материалом в полном объёме.

График работы во взрослых амбулаторных учреждениях следующий:

- вызовы в регистратуре принимаются с 9:00 до 14:00;

- обслуживание пациентов на дому - с 9:00 до 15:30;

- приём пациентов дежурными врачами-терапевтами участковыми - с 9:00 до 14:00.

Работа детских поликлиник:

- вызовы в регистратуре принимаются с 9:00 до 14:00;

- обслуживание пациентов на дому - с 9:00 до 15:30;

- приём пациентов дежурными врачами-педиатрами участковыми - с 9:00 до 14:00.

Неотложную стоматологическую помощь как взрослому, так и ребёнку можно получить в Городской клинической стоматологической поликлинике № 1 (ул. Волочаевская, д. 21а) с 15:00 до 8:00. С 9:00 до 15:00 будут работать дежурные стоматологические поликлиники всех административных округов Омска.

Теги  •  #23 февраля #больница #график работы #праздники

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