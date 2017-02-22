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Скрывавшийся в Африке омский мошенник отправился в тюрьму
Общество  •  22 февраля 2017, 12:25  •  печать

Скрывавшийся в Африке омский мошенник отправился в тюрьму

Автор: Антон Маликов

Вынесенный главе ООО "Сибинструмент - комплект" Анатолию Палухину приговор вступил в законную силу.

58-летний руководитель компании "Сибинструмент - комплект" Анатолий Палухин судом первой инстанции был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. За совершение преступления ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Стороны обжаловали это решение, но коллегия Омского областного суда оставила приговор в силе. Сегодня, 22 февраля, в пресс-службе омской прокуратуры сообщили, что он вступил в законную силу.

Напомним, судом было установлено, что в 2009 году Анатолий Палухин скрыл от банка информацию о том, что его предприятие испытывает финансовые трудности, и получил в кредит 66 млн руб. Полученные деньги осуждённый перечислил на счета пяти подконтрольных предприятий и впоследствии потратил.

После того, как Палухин узнал о возбуждении в отношении него уголовного дела, он скрылся от следствия. Установить его местонахождение удалось в 2015 году с помощью сотрудников ОНЦБ Интерпола УМВД России по Омской области на территории Сьерра-Леоне - государства в Западной Африке.

Теги  •  #Анатолий Палухин #мошенник #Сибинструмент – комплект #суд #уголовное дело

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