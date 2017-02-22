Омичей зовут обливаться холодной водой на Масленицу

В это воскресенье на Зелёном острове пройдёт массовое обливание водой из вёдер. Акция "Пробуждение" призвана приобщить омичей к здоровому образу жизни.

Акцию организует клуб закаливания и зимнего плавания "Моржи", который каждую зиму строит прорубь в затоне парка "Зелёный остров". В этом году "Моржи" отмечают своё 50-летие.

Массовое обливание состоится на катке парка. Сначала участники проведут небольшую пробежку в одежде для согревания, а непосредственно перед обливанием - интенсивную разминку. Омичей ждут в воскресенье, 26 февраля, в 13.00. За два часа до акции начнётся регистрация участников. При себе необходимо иметь купальный костюм, сланцы и полотенце.

Добавим, что в прошлом феврале подобная акция состоялась в Томске. Участниками массового обливания стали 255 человек, тем самым был побит мировой рекорд.