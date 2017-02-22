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Омичей зовут обливаться холодной водой на Масленицу
Общество  •  22 февраля 2017, 09:55, последнее обновление 22 февраля 2017, 10:15  •  печать

Омичей зовут обливаться холодной водой на Масленицу

Автор: Екатерина Криль

В это воскресенье на Зелёном острове пройдёт массовое обливание водой из вёдер. Акция "Пробуждение" призвана приобщить омичей к здоровому образу жизни.

Акцию организует клуб закаливания и зимнего плавания "Моржи", который каждую зиму строит прорубь в затоне парка "Зелёный остров". В этом году "Моржи" отмечают своё 50-летие.

Массовое обливание состоится на катке парка. Сначала участники проведут небольшую пробежку в одежде для согревания, а непосредственно перед обливанием - интенсивную разминку. Омичей ждут в воскресенье, 26 февраля, в 13.00. За два часа до акции начнётся регистрация участников. При себе необходимо иметь купальный костюм, сланцы и полотенце.

Добавим, что в прошлом феврале подобная акция состоялась в Томске. Участниками массового обливания стали 255 человек, тем самым был побит мировой рекорд.

Теги  •  #клуб закаливания Моржи #Масленица #обливание водой

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Комментарии

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Таисия Петрова  •  22 февраля 2017, 11:07

Очень классная идея, еще бы они в коньках обливались, все таки каток место проведения обливания, было бы вообщее скользко....

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