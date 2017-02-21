Михаил Казиник 1200х90
Три электрички из Омска в пригород остановятся в связи с праздниками и ремонтом
Общество  •  21 февраля 2017, 13:42, последнее обновление 21 февраля 2017, 15:19  •  печать

Три электрички из Омска в пригород остановятся в связи с праздниками и ремонтом

Автор: Екатерина Криль

В дни праздников будет приостановлено движение электропоездов рабочего дня. Кроме того, на следующей неделе временно отменяются электрички по двум маршрутам.

23-24 февраля, на которые выпадают выходные в честь Дня защитника Отечества, не будет курсировать вечерний электропоезд № 6672 Омск - Калачинская. С 23 по 25 февраля отменяется утренний электропоезд № 6661 Калачинская - Омск.

Кроме того, на следующей неделе запланирован ремонт контактной сети на перегонах Московка - Омск-Пассажирский, Московка - Карбышево-1. В связи с этим 27 февраля и 2 марта не будут двигаться электропоезда № 6480 Лузино - Московка (на участке Омск-Пассажирский - Московка) и вечерний № 6705 Московка - Входная.

Теги  •  #День защитника Отечества #Калачинск #электричка

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
В борьбу за мусор могут включиться три омские компании  •  сегодня, 16:05  •   1
Омский школьник ранил одноклассника скальпелем  •  сегодня, 15:25
В элитном омском микрорайоне горит гараж с двумя машинами  •  сегодня, 14:43  •  
Эколог губернатора. Кто претендует на пост мэра Омска  •  сегодня, 13:59
В Омске бухгалтер ТСЖ похитила 1 млн рублей  •  сегодня, 12:28
Пьяный омич пытался сбежать от автоинспекторов в минувшие выходные  •  сегодня, 11:26  •   1
Еще новости
Дача 240х400
Вавилон