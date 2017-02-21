Три электрички из Омска в пригород остановятся в связи с праздниками и ремонтом

В дни праздников будет приостановлено движение электропоездов рабочего дня. Кроме того, на следующей неделе временно отменяются электрички по двум маршрутам.

23-24 февраля, на которые выпадают выходные в честь Дня защитника Отечества, не будет курсировать вечерний электропоезд № 6672 Омск - Калачинская. С 23 по 25 февраля отменяется утренний электропоезд № 6661 Калачинская - Омск.

Кроме того, на следующей неделе запланирован ремонт контактной сети на перегонах Московка - Омск-Пассажирский, Московка - Карбышево-1. В связи с этим 27 февраля и 2 марта не будут двигаться электропоезда № 6480 Лузино - Московка (на участке Омск-Пассажирский - Московка) и вечерний № 6705 Московка - Входная.