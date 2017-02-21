В Омске открылась юбилейная ярмарка "Сильвестр Омский - Свет земли Сибирской"

Сегодня, 21 февраля, в областном Экспоцентре начала работу X Международная православная выставка-ярмарка.

В этом году выставка объединит участников из России, Палестины, Греции, Молдавии, Украины, Черногории. Среди них крупнейшие храмы, монастыри, подворья, духовные издательства, образовательные центры Русской православной церкви. Помимо экспозиции посетителей ожидает культурно-просветительская программа.

Посетителей выставки ждут встречи с членом Союза писателей России Юрием Воробьёвским, получившим известность благодаря своим работам о паломничестве на Святую гору Афон, концерты автора-исполнителя, члена Союза писателей "Многонациональный Санкт-Петербург" Натальи Гражданкиной, беседы с опытными духовниками, выступления творческих коллективов, показ православных фильмов.

Выставка откроется в полдень молебном, который совершит митрополит Омский и Таврический Владимир. Работать ярмарка будет до 26 февраля.