Михаил Казиник 1200х90
Омич купил в супермаркете рыбу с гельминтами
Общество  •  21 февраля 2017, 11:10, последнее обновление 21 февраля 2017, 11:52  •  печать

Омич купил в супермаркете рыбу с гельминтами

Автор: Артем Кримин

Житель Омска заявил, что приобрёл в одном из городских супермаркетов рыбу с неаппетитной начинкой.

Накануне вечером в омских группах социальной сети "ВКонтакте" появились фотографии рыбьих потрохов с червями. Автор публикации уверяет, что приобрёл товар в магазине, который находится на улице 70 лет Октября. Производителя покупатель не называет, хотя именно ему необходимо предъявлять претензии.

 

В комментариях к публикации омичи отметили, что фото самой рыбы отсутствует. Кроме того, один из пользователей заподозрил автора сообщения в подлоге. По его словам, в чеке указано, что минтай продавался без головы, соответственно, и внутренности тоже должны отсутствовать. Правда, многие пользователи в ответ заметили, что в магазинах часто продаётся минтай без головы, но с потрохами.

Добавим, что это не первое сообщение о том, что в омских магазинах попадаются продукты с неаппетитной начинкой. В конце декабря прошлого года в социальных сетях появилась фотография купленной лепёшки, в которой, по словам автора публикации, находилось запечённое насекомое.

В этом же месяце омичка Татьяна Литвинова пожаловалась на то, что приобрела в магазине банку с мидиями и, употребляя морепродукт, обнаружила в нём осколки раковин.

В октябре 2016 года жительница Омска обнаружила в приобретённых крымских консервах останки крысы. По данному факту впоследствии следователи начали проверку.

Теги  •  #гельминты #магазин #покупка #рыба #черви

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Виктор Леонов  •  21 февраля 2017, 12:11

Да все что угодно может попасться в продуктах и сам магазин ни в чем не виноват. Это просто невезение.

Ответить
Роман Орехов  •  21 февраля 2017, 12:03

Попутал видно поставщик страну куда поставлять такой продукт к столу, в странах Азии такой начинке только рады были бы, два в одном

Ответить
Последние новости
В борьбу за мусор могут включиться три омские компании  •  сегодня, 16:05  •   1
Омский школьник ранил одноклассника скальпелем  •  сегодня, 15:25
В элитном омском микрорайоне горит гараж с двумя машинами  •  сегодня, 14:43  •  
Эколог губернатора. Кто претендует на пост мэра Омска  •  сегодня, 13:59
В Омске бухгалтер ТСЖ похитила 1 млн рублей  •  сегодня, 12:28
Пьяный омич пытался сбежать от автоинспекторов в минувшие выходные  •  сегодня, 11:26  •   1
Еще новости
Иети шоу 240х400
Вавилон