Омич купил в супермаркете рыбу с гельминтами

Житель Омска заявил, что приобрёл в одном из городских супермаркетов рыбу с неаппетитной начинкой.

Накануне вечером в омских группах социальной сети "ВКонтакте" появились фотографии рыбьих потрохов с червями. Автор публикации уверяет, что приобрёл товар в магазине, который находится на улице 70 лет Октября. Производителя покупатель не называет, хотя именно ему необходимо предъявлять претензии.

В комментариях к публикации омичи отметили, что фото самой рыбы отсутствует. Кроме того, один из пользователей заподозрил автора сообщения в подлоге. По его словам, в чеке указано, что минтай продавался без головы, соответственно, и внутренности тоже должны отсутствовать. Правда, многие пользователи в ответ заметили, что в магазинах часто продаётся минтай без головы, но с потрохами.

Добавим, что это не первое сообщение о том, что в омских магазинах попадаются продукты с неаппетитной начинкой. В конце декабря прошлого года в социальных сетях появилась фотография купленной лепёшки, в которой, по словам автора публикации, находилось запечённое насекомое.

В этом же месяце омичка Татьяна Литвинова пожаловалась на то, что приобрела в магазине банку с мидиями и, употребляя морепродукт, обнаружила в нём осколки раковин.

В октябре 2016 года жительница Омска обнаружила в приобретённых крымских консервах останки крысы. По данному факту впоследствии следователи начали проверку.