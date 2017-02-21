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Омичей лишили просмотра "Дома-2"
Общество  •  21 февраля 2017, 10:55  •  печать

Омичей лишили просмотра "Дома-2"

Автор: Варвара Козловская

Омичи обеспокоены исчезновением трансляции телеканала ТНТ.

В Омске возникли проблемы с приёмом сигнала и вещания телеканала ТНТ. Своё беспокойство по этому поводу омичи выразили в социальных сетях. Кто-то негодует по поводу отсутствия реалити-шоу "Дом-2", а кто-то, наоборот, радуется, что "эту вакханалию закрыли". При этом пользователи цифрового телевидения уверяют, что у них изменений в трансляции канала ТНТ нет.

 
 

Как рассказали в компании ТНТ,  аналоговое вещание телеканала в Омске временно отсутствует в связи с ремонтными работами. "Мы принимаем все меры, чтобы в кратчайшие сроки устранить технические неполадки", - заверили в компании.  

Теги  •  #Омск #причина #технический сбой #ТНТ

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