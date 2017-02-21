Омичей лишили просмотра "Дома-2"

В Омске возникли проблемы с приёмом сигнала и вещания телеканала ТНТ. Своё беспокойство по этому поводу омичи выразили в социальных сетях. Кто-то негодует по поводу отсутствия реалити-шоу "Дом-2", а кто-то, наоборот, радуется, что "эту вакханалию закрыли". При этом пользователи цифрового телевидения уверяют, что у них изменений в трансляции канала ТНТ нет.

Как рассказали в компании ТНТ, аналоговое вещание телеканала в Омске временно отсутствует в связи с ремонтными работами. "Мы принимаем все меры, чтобы в кратчайшие сроки устранить технические неполадки", - заверили в компании.