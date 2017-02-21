В Омск пытались ввезти 15 кг окорочков из США

Благодаря информации Пограничного Управления ФСБ России по Омской области специалисты регионального Россельхознадзора пресекли попытку незаконного ввоза мяса птицы на территорию РФ из Республики Казахстан. В ходе досмотра установлено, что в Омск пытались завезти 15 кг окорочков производства США без необходимых документов.

Согласно Указу президента РФ № 560 от 6 августа 2014 года "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" и № 391 от 29 июля 2015 года "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" незаконное мясо было запрещено к ввозу и уничтожено. Кроме того, нарушителя привлекли к административной ответственности.