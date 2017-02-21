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В Омск пытались ввезти 15 кг окорочков из США
Общество  •  21 февраля 2017, 10:32, последнее обновление 21 февраля 2017, 10:37  •  печать

В Омск пытались ввезти 15 кг окорочков из США

Автор: Вероника Делор

Россельхознадзор уничтожил нелегальную продукцию.

Благодаря информации Пограничного Управления ФСБ России по Омской области специалисты регионального Россельхознадзора пресекли попытку незаконного ввоза мяса птицы на территорию РФ из Республики Казахстан. В ходе досмотра установлено, что в Омск пытались завезти 15 кг окорочков производства США без необходимых документов.

Согласно Указу президента РФ № 560 от 6 августа 2014 года "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" и № 391 от 29 июля 2015 года "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" незаконное мясо было запрещено к ввозу и уничтожено. Кроме того, нарушителя привлекли к административной ответственности.

Теги  •  #административное наказание #курица #мясо #Россельхознадзор

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