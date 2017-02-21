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В Омской области возобновит работу Красный крест
Общество  •  21 февраля 2017, 08:57, последнее обновление 21 февраля 2017, 10:21  •  печать

В Омской области возобновит работу Красный крест

Автор: Василий Епанчинцев

Российскому Красному кресту в Омске предоставят помещение в безвозмездное пользование.

Губернатор Виктор Назаров дал поручение региональному министерству имущественных отношений совместно с администрацией Омска подобрать для отделения Российского Красного креста помещение, которое будет предоставлено в безвозмездное пользование, сообщает пресс-служба правительства Омской области. С этой просьбой к главе региона обратился руководитель омского представительства Красного креста Алексей Голенков.

В Омске гуманитарная организация намерена заниматься оказанием помощи малоимущим, благотворительными акциями по передаче вещей и продуктов питания горожанам, находящимся в трудной жизненной ситуации, оперативно решать задачи по оказанию помощи людям, пострадавшим в результате каких-либо чрезвычайных обстоятельств. Также будет оказываться юридическая и консультационная помощь.

Теги  •  #Виктор Назаров #медицина

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