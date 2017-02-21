В Омской области возобновит работу Красный крест

Губернатор Виктор Назаров дал поручение региональному министерству имущественных отношений совместно с администрацией Омска подобрать для отделения Российского Красного креста помещение, которое будет предоставлено в безвозмездное пользование, сообщает пресс-служба правительства Омской области. С этой просьбой к главе региона обратился руководитель омского представительства Красного креста Алексей Голенков.

В Омске гуманитарная организация намерена заниматься оказанием помощи малоимущим, благотворительными акциями по передаче вещей и продуктов питания горожанам, находящимся в трудной жизненной ситуации, оперативно решать задачи по оказанию помощи людям, пострадавшим в результате каких-либо чрезвычайных обстоятельств. Также будет оказываться юридическая и консультационная помощь.