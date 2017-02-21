Омская область провалилась в рейтинге качества жизни

Регион опустился с 37 на 52 место в рейтинге качества жизни.

РИА Рейтинг опубликовало традиционный рейтинг качества жизни российских регионов. В нём с результатом 42,11 балла Омская область заняла 52 место, хотя годом ранее регион занимал 37-ю строчку. Лидером рейтинга стали Москва (76,54), Санкт-Петербург (76,49) и Московская область (68,55).

Рейтинг строится на основе комплексного учёта различных показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в различных социальных сферах. В качестве источников информации для составления рейтинга использованы: Росстат, Минздрав России, Минфин России, ЦБ РФ, сайты региональных органов власти, другие открытые источники, - отмечают авторы исследования.

На показатели Омской области в рейтинге повлияли падение доходов населения, повышение смертности, снижение объёмов производства товаров и услуг, сокращение доли прибыльных предприятий. Худшим регионом страны по качеству жизни признана Тыва (12,53).