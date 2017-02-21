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Омская область провалилась в рейтинге качества жизни
Общество  •  21 февраля 2017, 07:25, последнее обновление 21 февраля 2017, 09:28  •  печать

Омская область провалилась в рейтинге качества жизни

Автор: Василий Епанчинцев

Регион опустился с 37 на 52 место в рейтинге качества жизни.

РИА Рейтинг опубликовало традиционный рейтинг качества жизни российских регионов. В нём с результатом 42,11 балла Омская область заняла 52 место, хотя годом ранее регион занимал 37-ю строчку. Лидером рейтинга стали Москва (76,54), Санкт-Петербург (76,49) и Московская область (68,55).

Рейтинг строится на основе комплексного учёта различных показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в различных социальных сферах. В качестве источников информации для составления рейтинга использованы: Росстат, Минздрав России, Минфин России, ЦБ РФ, сайты региональных органов власти, другие открытые источники, - отмечают авторы исследования.

На показатели Омской области в рейтинге повлияли падение доходов населения, повышение смертности, снижение объёмов производства товаров и услуг, сокращение доли прибыльных предприятий. Худшим регионом страны по качеству жизни признана Тыва (12,53).

Теги  •  #Омская область #рейтинг

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Комментарии

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Николай Каринин  •  21 февраля 2017, 10:32

Грустно. Наверное, представителям власти нужно задать вопрос, а почему стало намного хуже?

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