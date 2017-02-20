Салон связи оплатил омичу моральный ущерб за не ловивший сеть смартфон

Как сообщает пресс-служба УФССП по Омской области, 34-летний Александр С. приобрёл в одном из салонов сотовой связи смартфон ZTE Blade GF-3, однако почти сразу обнаружил, что телефон не может подключиться к сети мобильного оператора, из-за чего по нему даже невозможно позвонить. Мужчина обратился к работникам магазина с просьбой поменять технику, но ему отказались идти навстречу, поэтому вопрос пришлось решать через суд.

Мировой суд встал на сторону потребителя и обязал компанию выплатить омичу 4990 рублей за неисправный смартфон, а также 9500 рублей в качестве компенсации морального вреда, неустойку и судебные расходы. Кроме того, организации пришлось заплатить 5495 рублей штрафа за нарушение части 1 статьи 18 ФЗ "О защите прав потребителей".

Однако сотовая компания не торопилась с выплатами, поэтому в дело вмешались судебные приставы. Благодаря действиям сотрудников УФССП неисправный гаджет вернули в магазин, а со счёта организации в пользу Александра С. была списана сумма в размере 20 685 рублей. Помимо этого, судебный пристав взыскал исполнительский сбор в размере 7 % за то, что задолженность не была выплачена в срок.