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Салон связи оплатил омичу моральный ущерб за не ловивший сеть смартфон
Общество  •  20 февраля 2017, 17:40, последнее обновление 20 февраля 2017, 17:42  •  печать

Салон связи оплатил омичу моральный ущерб за не ловивший сеть смартфон

Автор: Вероника Делор

Сотовая компания возместила четырёхкратный ущерб покупателю за то, что отказалась поменять неработающий мобильный телефон.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Омской области, 34-летний Александр С. приобрёл в одном из салонов сотовой связи смартфон ZTE Blade GF-3, однако почти сразу обнаружил, что телефон не может подключиться к сети мобильного оператора, из-за чего по нему даже невозможно позвонить. Мужчина обратился к работникам магазина с просьбой поменять технику, но ему отказались идти навстречу, поэтому вопрос пришлось решать через суд.

Мировой суд встал на сторону потребителя и обязал компанию выплатить омичу 4990 рублей за неисправный смартфон, а также 9500 рублей в качестве компенсации морального вреда, неустойку и судебные расходы. Кроме того, организации пришлось заплатить 5495 рублей штрафа за нарушение части 1 статьи 18 ФЗ "О защите прав потребителей".

Однако сотовая компания не торопилась с выплатами, поэтому в дело вмешались судебные приставы. Благодаря действиям сотрудников УФССП неисправный гаджет вернули в магазин, а со счёта организации в пользу Александра С. была списана сумма в размере 20 685 рублей. Помимо этого, судебный пристав взыскал исполнительский сбор в размере 7 % за то, что задолженность не была выплачена в срок.

Теги  •  #мобильный телефон #моральный ущерб #суд #УФССП #штраф

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Комментарии

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Нина Давиденко  •  20 февраля 2017, 20:40

наверное такое очень редко бывает, что потребитель выиграл дело у бизнеса. Молодец, что добивался!

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Леонид Портнов  •  20 февраля 2017, 19:35

Эта история почти из области фантастики. Совсем не вериться, что такое возможно в современных условиях.

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Лена Головина  •  20 февраля 2017, 18:10

Странно, что телефон на гарантии, а забрать поломанный смартфон они отказались. Хорошо, что человек такой решительный.

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