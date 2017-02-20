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205 омских детдомовцев отпразднуют новоселье в 2017 году
Общество  •  20 февраля 2017, 16:15, последнее обновление 20 февраля 2017, 16:16  •  печать

205 омских детдомовцев отпразднуют новоселье в 2017 году

Автор: Артем Кримин

Правительство Омской области увеличило объём средств, которые планируется выделить на приобретение квартир для выпускников детских домов.

307,6 млн руб. в текущем году будет направлено на покупку квартир для омских детдомовцев. Соответствующее соглашение заключили облправительство и Минобрнауки РФ. По словам министра имущественных отношений Омской области Бориса Смольникова, федеральный бюджет выделит на эти цели 177 млн руб., ещё 130,5 млн руб. направит областной бюджет.

- В сумме федеральные и областные средства позволят приобрести для лиц из числа детей-сирот не менее 205 квартир, - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Отметим, что изначально Омская область планировала выделить на приобретение жилья для детдомовцев 60 млн руб.

Омские чиновники подчёркивают, что на все жилые помещения, приобретаемые для детей-сирот, будет установлена гарантия качества сроком на пять лет. 

Теги  •  #детдомовец #жилье #квартира

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