В центре Омска снесли автосервис на проезжей части

Объект располагался на пересечении улиц Тарская и 12-я Северная. Первоначально это был обычный металлический гараж, однако владельцы перестроили его и наладили там бизнес. На такое соседство жаловались местные жители, так как автосервис расположился на проезжей части.

Год назад объект признали незаконным в силу отсутствия у владельцев каких-либо правоустанавливающих документов. Сегодня, 20 февраля, автосервис снесли муниципальные службы.

У владельцев было достаточно времени, чтобы разобрать здание самостоятельно, однако они этого не сделали. Поэтому работы проведены в принудительном порядке, а с нерадивых предпринимателей взыщут их стоимость, - прокомментировал сотрудник департамента имущественных отношений Олег Ветренко.

Добавим, что администрация Омска держит на контроле ситуацию с ещё шестью незаконными объектами, по которым вынесено судебное решение.

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Фото: Илья Петров