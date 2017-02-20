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В Омске 20-летний сварщик отправится под суд за уклонение от службы в армии
Общество  •  20 февраля 2017, 13:20, последнее обновление 20 февраля 2017, 13:24  •  печать

В Омске 20-летний сварщик отправится под суд за уклонение от службы в армии

Автор: Артем Кримин

Сотрудники СУ СК России завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 20-летнего электросварщика, уклоняющегося от прохождения воинской службы.

В ходе расследования уголовного дела сотрудники правоохранительных органов установили, что обвиняемый электросварщик был признан годным к прохождению воинской службы. В военкомат по повестке он, однако, не являлся, за что был привлечён к административной ответственности в виде 500-рублёвого штрафа. Теперь наказание за уклонение от прохождения службы в армии может стать более суровым.

- Уголовным кодексом РФ за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы за период до восемнадцати месяцев, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

Как отмечают в ведомстве, в ходе расследования была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное передали в суд для рассмотрения по существу.

Теги  •  #армия #СУ СКР #уголовное дело #уклонение

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Комментарии

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Денис Степанов  •  20 февраля 2017, 15:06

Молодцы! Преступника поймали и накажут. Злоумышленник не хотел идти в добровольное рабство, но его преступные намеренья были разоблачены.

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