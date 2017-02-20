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В омских школах началась вторая волна карантина
Общество  •  20 февраля 2017, 12:55, последнее обновление 20 февраля 2017, 13:00  •  печать

В омских школах началась вторая волна карантина

Автор: Вероника Делор

Омский лицей № 74 снова закрывается на карантин.

Сегодня, 20 февраля, в соцсетях появилась информация о том, что лицей № 74 закрывается на карантин. Это уже вторая волна закрытия школ в Омске из-за болезни учеников.

В приёмной лицея корреспонденту "Омск Здесь" подтвердили информацию. Однако руководства на месте не оказалось, поэтому комментарий директора учебного заведения получить не удалось.

Напомним, ранее карантин в школах города был введён 26 января и продлился полторы недели. После чего школьники вышли на учёбу 7 февраля.

Теги  •  #грипп #заболеваемость #карантин #омские дошкольники

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Комментарии

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Ирина Новикова  •  20 февраля 2017, 15:49

Если закрыли лицей, значит на то были причины. Конечно, когда массово заболевают дети, это очень плохо. Поэтому, следует более ответственней подходить к вакцинации и закаливанию детей.

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