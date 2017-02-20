В омских школах началась вторая волна карантина

Сегодня, 20 февраля, в соцсетях появилась информация о том, что лицей № 74 закрывается на карантин. Это уже вторая волна закрытия школ в Омске из-за болезни учеников.
В приёмной лицея корреспонденту "Омск Здесь" подтвердили информацию. Однако руководства на месте не оказалось, поэтому комментарий директора учебного заведения получить не удалось.
Напомним, ранее карантин в школах города был введён 26 января и продлился полторы недели. После чего школьники вышли на учёбу 7 февраля.
Если закрыли лицей, значит на то были причины. Конечно, когда массово заболевают дети, это очень плохо. Поэтому, следует более ответственней подходить к вакцинации и закаливанию детей.