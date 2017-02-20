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Омские полицейские нашли таксиста, умывшего пассажира зелёнкой
Общество  •  20 февраля 2017, 12:21, последнее обновление 20 февраля 2017, 13:24  •  печать

Омские полицейские нашли таксиста, умывшего пассажира зелёнкой

Автор: Артем Кримин

Сотрудники правоохранительных органов установили личность таксиста, который заставил незаплатившего пассажира лечь в багажник, а затем умыться зелёнкой.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы пассажира омского такси. Личность водителя, который вывез потерпевшего на пустырь и заставил его облить лицо зелёным антисептическим раствором, установлена. Подозреваемый был задержан по месту жительства.

- Процессуальное решение по факту причинения вреда здоровью будет принято после того, как потерпевший завершит курс лечения, - рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области.

Как установили сотрудники полиции, 11 февраля потерпевший приехал в посёлок Крутая Горка. Там в ходе конфликта со своим знакомым он получил перелом челюсти. Чуть оправившись от драки, он с приятелем решил добраться на такси в посёлок Береговой. Доехав до места назначения, мужчины попытались убежать не заплатив, но водитель догнал одного из них и засунул в багажник автомобиля. Отвезя потерпевшего на пустырь в районе ул. 2-й Учхозной, таксист заставил его облиться зелёнкой, а затем бросил на 30-градусном морозе. В полиции отмечают, что во время этих событий у потерпевшего были похищены часы стоимостью 10 тыс. руб.

Пострадавший мужчина в данный момент находится в больнице. Врачам он заявил, что таксисты тоже причинили ему телесные повреждения. Этой версии придерживаются и в омском СУ СК.

- Водитель такси догнал одного из двух убегавших от него пассажиров, не имевших 950 рублей для оплаты проезда из посёлка Крутая Горка и за время ожидания, и ударил пластиковой палкой по ноге, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова. 

По данным фактам продолжается проведение следственных мероприятий. Подозреваемому таксисту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Теги  •  #зеленка #скандал #таксист

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Комментарии

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Игорь Х  •  20 февраля 2017, 14:21

За проезд нужно платить. Тогда не придется купаться в зеленке или знакомиться с багажником.

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Марина  •  20 февраля 2017, 15:14

Очевидно, что пострадавшие сами виноваты... Наверно, можно было договориться с таксистом или вызвать скорую. Зеленка - это слишком.

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Φедор Τихонов  •  20 февраля 2017, 13:31

Если у меня нет 950 рублей на такси, то я себе его не вызову. А если вызову и 950 рублей у меня не будет, то я не буду удивляться что я умываюсь зеленкой и за мной гоняются и катают в багажнике за Бесплатно. Или как надо было через суд деньги с него требовать? На основе чего? Официального трудоустройства в такси? чека? Договора оказания услуг?

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Роман Орехов  •  20 февраля 2017, 12:36

Бытовые ужасы какие то, вначале драка, потом погоня, зеленка для умывания, вот и помог таксист доехать пострадавшему

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