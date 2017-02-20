Омские полицейские нашли таксиста, умывшего пассажира зелёнкой

Сотрудники правоохранительных органов установили личность таксиста, который заставил незаплатившего пассажира лечь в багажник, а затем умыться зелёнкой.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы пассажира омского такси. Личность водителя, который вывез потерпевшего на пустырь и заставил его облить лицо зелёным антисептическим раствором, установлена. Подозреваемый был задержан по месту жительства.

- Процессуальное решение по факту причинения вреда здоровью будет принято после того, как потерпевший завершит курс лечения, - рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области.

Как установили сотрудники полиции, 11 февраля потерпевший приехал в посёлок Крутая Горка. Там в ходе конфликта со своим знакомым он получил перелом челюсти. Чуть оправившись от драки, он с приятелем решил добраться на такси в посёлок Береговой. Доехав до места назначения, мужчины попытались убежать не заплатив, но водитель догнал одного из них и засунул в багажник автомобиля. Отвезя потерпевшего на пустырь в районе ул. 2-й Учхозной, таксист заставил его облиться зелёнкой, а затем бросил на 30-градусном морозе. В полиции отмечают, что во время этих событий у потерпевшего были похищены часы стоимостью 10 тыс. руб.

Пострадавший мужчина в данный момент находится в больнице. Врачам он заявил, что таксисты тоже причинили ему телесные повреждения. Этой версии придерживаются и в омском СУ СК.

- Водитель такси догнал одного из двух убегавших от него пассажиров, не имевших 950 рублей для оплаты проезда из посёлка Крутая Горка и за время ожидания, и ударил пластиковой палкой по ноге, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.

По данным фактам продолжается проведение следственных мероприятий. Подозреваемому таксисту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.