Топ-5 городских достопримечательностей, создающих омское настроение

21 февраля отмечается Всемирный день экскурсовода. Праздник появился более четверти века назад для популяризации работы гидов. К этой дате мы подготовили топ-5 мест Омска, которые создают настроение, раскрывают город с иной стороны и одновременно свидетельствуют о его развитии. Виртуальную экскурсию по интересному Омску проведёт Светлана Бакулина из центра развития туризма "Увлечен и Я".

1. "Купчиха и фотограф" (улица Ленина, 5)

Знакомство с городом стоит начать, конечно же, с центральной улицы, где концентрируются события прошлого и настоящего.

Светлана Бакулина: "История Омска на рубеже XIX-XX веков - это история экономического подъёма и самореализации многих омичей. Одной из ключевых фигур является Мария Александровна Шанина, купчиха первой гильдии. Прогулка по местам, связанным с этим именем, расскажет об успешности омского купечества: Камергерский переулок (с фотографиями Омска этого периода и Шаниной с дочерями), ТД "Любинский"... А скульптурная композиция "Купчиха и фотограф" (скульптор Сергей Козача) даст возможность прикоснуться к истории в прямом и переносном смысле: место рядом с купчихой станет своеобразным мостом времени".

2. Здание главного корпуса Омского аграрного университета имени П. А. Столыпина (площадь Институтская, 1)

Далеко не все интересные места сосредоточены в центре Омска. Отдельную прогулку стоит запланировать по территории аграрного университета, превратившейся в "город в городе".

Светлана Бакулина: "Архитектурный комплекс на территории Омского аграрного университета имени П. А. Столыпина - настоящий золотой фонд омской истории. Здесь тебе и пример формирования студенческого кластера, и яркий образец модерна в строительстве начала двадцатого столетия, и память об одном из дендрариев с городским фонтаном. Ключевой объект - здание главного корпуса, пережившее период становления вузовского образования в Омске, выполнявшее функции госпиталя в годы Омска - Белой столицы и являющееся визитной карточкой омского студенчества".

3. Памятник мальчику-кадету (улица Ленина, 26)

Бронзовый кадет появился рядом с Омским кадетским корпусом прошлой осенью, обозначив очередной этап в 200-летней истории старейшего военного учебного заведения Сибири. Скульптура мальчика вместе с тумбой в форме развёрнутой книги является символом кадетского образования.

Светлана Бакулина: "На книге расположены три погона кадет: в императорский период, в советский - знак курсантов общевойскового училища, в современный период российской истории. Это показывает единство трёх поколений кадет в разные исторические периоды".

4. Соборная площадь

Условный центр Омска наполнен множеством объектов, которые можно рассматривать и находить в них знаки идеологических настроений и вклада многих поколений омичей в их появление, изменение, разрушение и восстановление. Доминантой Соборной площади является, разумеется, Свято-Успенский кафедральный собор, построенный в 1898 году, взорванный в 1935 и восстановленный в 2005-2007 годах. К слову, только после этого Соборной площади было присвоено это имя.

Через дорогу расположено здание Законодательного собрания Омской области (бывший Дом судебных установлений) со столетней историей. Трёхэтажное серое строение возведено в 1914-1916 годах на месте бывшей крепостной эспланады. Появившись накануне Гражданской войны, здание попало в гущу исторических событий: в 1918-1919 годах постройку заняли Правительствующий Сенат и Министерство юстиции правительства Александра Колчака.

Светлана Бакулина: "Здесь Колчак 29 января 1919 года принимал присягу "на верность государству и законам страны". Здесь же размещался отряд охраны золотого запаса Российской Империи, вывезенного из Казани. Сам золотой запас хранился в здании Госбанка напротив".

5. Улица Ленина

Мы закольцуем нашу виртуальную экскурсию и вернёмся туда, откуда начали. Гуляя по реконструированному Любинскому проспекту, обратите более пристальное внимание на целую череду небольших, но примечательных скульптур: "Разбойник" и "Весы правосудия", "Дон Кихот" и "Яблонька", "Книга" и дуэт Рутгера Хауэра с Ван Гогом, "Крест несущий" и "Динамическое равновесие" с "Коммунальным карасём".

Светлана Бакулина: "Прогулка по Ленина с объектами сварного искусства, условно названная "От разбойника к карасю", создаст настроение и покажет динамичный Омск, наполненный ироничными смыслами и яркими историями благодаря реальному воплощению творческих замыслов Александра Капралова".