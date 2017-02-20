Коммунальщики ликвидируют последствия ночного снегопада в Омске

Из-за неблагоприятных погодных условий утром Омск встал в пробках - сервис "Яндекс.Пробки" оценивал ситуацию с заторами в шесть баллов. Ликвидировать последствия очередного снегопада выйдет около 350 единиц техники, причём основная работа будет вестись в вечернее и ночное время.

Специалисты также напоминают, что собственники домовладений в частном секторе должны самостоятельно и своевременно производить уборку и вывоз снега. При этом владельцы индивидуальных жилых домов и некоторые другие категории физических и юридических лиц могут получить бесплатные талоны на услуги снежных свалок. За несоблюдение законодательства предусматривается административное наказание в виде штрафа.

Отметим также, что с октября 2016 года по январь 2017 года снега в Омске выпало на 20 % больше, чем за всю зиму прошлого года. За этот период с омских дорог на специализированные полигоны вывезено порядка 500 тыс. кубометров снега.