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Коммунальщики ликвидируют последствия ночного снегопада в Омске
Общество  •  20 февраля 2017, 11:15  •  печать

Коммунальщики ликвидируют последствия ночного снегопада в Омске

Автор: Варвара Козловская

Сегодня убирать город выйдет около 350 единиц техники.

Из-за неблагоприятных погодных условий утром Омск встал в пробках - сервис "Яндекс.Пробки" оценивал ситуацию с заторами в шесть баллов. Ликвидировать последствия очередного снегопада выйдет около 350 единиц техники, причём основная работа будет вестись в вечернее и ночное время. 

Специалисты также напоминают, что собственники домовладений в частном секторе должны самостоятельно и своевременно производить уборку и вывоз снега. При этом владельцы индивидуальных жилых домов и некоторые другие категории физических и юридических лиц могут получить бесплатные талоны на услуги снежных свалок. За несоблюдение законодательства предусматривается административное наказание в виде штрафа.

Отметим также, что с октября 2016 года по январь 2017 года снега в Омске выпало на 20 % больше, чем за всю зиму прошлого года. За этот период с омских дорог на специализированные полигоны вывезено порядка 500 тыс. кубометров снега.

Теги  •  #вывоз снега #мэрия #снегопад #уборка

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