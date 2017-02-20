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Многодетные семьи получают земельные участки для строительства без газа, воды и дорог
Общество  •  20 февраля 2017, 10:53, последнее обновление 20 февраля 2017, 10:55  •  печать

Многодетные семьи получают земельные участки для строительства без газа, воды и дорог

Автор: Виктория Стрельникова

Омская прокуратура выявила многочисленные факты предоставления земельных участков под строительство многодетным семьям без надлежащей инфраструктуры. Семьи получали землю без газа, воды и асфальтированных дорог.

Прокуратура Омской области провела проверку соблюдения требований законодательства при предоставлении земельных участков многодетным семьям. Было выявлено немало нарушений, в частности касающихся постановки на учёт в качестве многодетной семьи, утверждения и ведения перечня земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность граждан.

Более того, землю под строительство и ведение личного подсобного хозяйства омичам в большинстве случаев предоставляют без необходимой инфраструктуры. Соответственно, начать стройку при таких условиях весьма проблематично. К примеру, обеспеченность участков линиями электропередач составляет 78 %, водой - 35 %, газом - 23 %, грунтовыми дорогами - 66 %, асфальтированными дорогами - 12 %. В областном бюджете денег на эти цели в ближайшие годы не заложено.

Прокурор области Анастас Спиридонов направил губернатору Виктору Назарову письмо о необходимости рассмотреть вопрос с финансированием строительства объектов инфраструктуры к таким участкам. Регион также может получить и федеральные деньги, приняв участие в целевой программе.

Теги  •  #Анастас Спиридонов #Губернатор #земля #многодетные семьи

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