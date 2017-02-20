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Омский судья отправил в колонию афганца и его переводчика
Общество  •  20 февраля 2017, 10:29  •  печать

Омский судья отправил в колонию афганца и его переводчика

Автор: Артем Кримин

Двое жителей Республики Афганистан незаконно пересекли государственную границу РФ, за что были приговорены к лишению свободы в колонии общего режима.

В октябре 2016 года 29-летний Тоиалай Залмая и 24-летний Али Жан Файзи договорились уехать на заработки из Афганистана в Россию. Права пересекать государственную границу РФ у них не было, но отказываться от намеченных планов афганцы не стали. Сев в Казахстане на поезд сообщением Екатеринбург - Инская, они тайно приехали в Россию. Правда, благодаря бдительности сотрудников ПУ ФСБ РФ, их путешествие закончилось уже на станции "Входная" в Омске.

- Иностранных граждан задержали, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области. - По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что один из афганцев вообще не владел русским языком. Преодолеть языковой барьер при возникновении трудностей ему должен был товарищ, умеющий говорить по-русски.

Вину в совершенном преступлении они признали полностью. Учитывая все обстоятельства дела, Исилькульский городской суд Омской области назначил каждому из афганцев наказание в виде одного года лишения свободы в колонии общего режима.

Теги  •  #Афганистан #прокуратура #суд #уголовное дело

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Комментарии

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Виктор Леонов  •  20 февраля 2017, 12:04

Мне кажется, вылавливают далеко не всех нелегалов. Неужели они будут отбывать наказание в колонии со всеми нашими преступниками?

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