Назван самый аварийный день недели в Омске

Как отмечают специалисты, именно в субботу в Омске происходит большая часть ДТП со смертельным исходом.

По статистическим данным, опубликованным на сайте ГИБДД России, наибольшее количество ДТП происходило по субботам - 15,9 % от общего количества.

Именно в этот день на дорогах региона погибли 42 человека. Участились случаи гибели участников ДТП в четверг, и снизилось количество аварий со смертельным исходом по средам. Что касается времени суток, то самым аварийным в прошлом году стал отрезок с 20:00 до 21:00.

Напомним, что в 2015 году самым аварийным днём недели в регионе была пятница, на которую приходилось 525 ДТП. Также в число аварийных вошли понедельник (483) и четверг (479). Добавим также, что в прошлом году аварии чаще всего случались с 19:00 до 20:00 и с 20:00 до 21:00.