РАН разрешила омичу сделать праздником День отмены крепостного права

Российские учёные направили председателю комитета по образованию и науке Государственной думы Вячеславу Никонову письмо, в котором говорится, что предложение сделать День отмены крепостного права памятной датой является целесообразным и исторически обоснованным. Праздновать это событие предлагается 19 февраля.

- Отмена крепостного права - одно из важнейших событий отечественной истории, которое способствовало раскрепощению личности, придало мощный импульс развитию общественных и государственных институтов. Оно стало итогом многолетнего развития России и надолго предопределило развитие всех сторон жизни страны, - цитирует ИА REGNUM письмо учёных.

Отметим, что поводом для обсуждения этой темы в Госдуме и РАН стало обращение омского политика и общественного деятеля Сергея Кондакова. Он пояснил, что императорский манифест изменил судьбу 23 миллионов крепостных крестьян, получивших личную свободу и гражданские права. Правда, Сергей Кондаков не уточнил, должен ли этот день быть выходным.

Напомним, крепостное право в России было отменено 19 февраля 1861 года - именно в этот день император Александр II подписал соответствующий манифест.