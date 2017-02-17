Михаил Казиник 1200х90
РАН разрешила омичу сделать праздником День отмены крепостного права
Общество  •  17 февраля 2017, 16:27, последнее обновление 17 февраля 2017, 16:40  •  печать

РАН разрешила омичу сделать праздником День отмены крепостного права

Автор: Антон Маликов

Учёные Российской академии наук одобрили предложение омского политика и общественного деятеля сделать День отмены крепостного права государственным праздником. 

Российские учёные направили председателю комитета по образованию и науке Государственной думы Вячеславу Никонову письмо, в котором говорится, что предложение сделать День отмены крепостного права памятной датой является целесообразным и исторически обоснованным. Праздновать это событие предлагается 19 февраля.

- Отмена крепостного права - одно из важнейших событий отечественной истории, которое способствовало раскрепощению личности, придало мощный импульс развитию общественных и государственных институтов. Оно стало итогом многолетнего развития России и надолго предопределило развитие всех сторон жизни страны, - цитирует ИА REGNUM письмо учёных.

Отметим, что поводом для обсуждения этой темы в Госдуме и РАН стало обращение омского политика и общественного деятеля Сергея Кондакова. Он пояснил, что императорский манифест изменил судьбу 23 миллионов крепостных крестьян, получивших личную свободу и гражданские права. Правда, Сергей Кондаков не уточнил, должен ли этот день быть выходным. 

Напомним, крепостное право в России было отменено 19 февраля 1861 года - именно в этот день император Александр II подписал соответствующий манифест. 

Теги  •  #Госдума #крепостное право #праздник #РАН

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
В омском музее покажут модные наряды советской эпохи  •  сегодня, 16:35
Бывший секретарь суда получила 11 лет за тройное убийство  •  сегодня, 16:20  •   3
В Омской области живет семь миллиардеров  •  сегодня, 15:33  •   1
Омич прятал в рукаве семь свёртков "соли"  •  сегодня, 15:10
Менеджер Грефа. Кто претендует на пост мэра Омска  •  сегодня, 13:00  •   3
Омская водонапорная башня признана памятником культуры  •  сегодня, 12:27
Еще новости
Дача 200х400
Вавилон