Омск вошёл в топ-25 самых "сумасшедших регионов" России

Омская область заняла 22-е место в рейтинге психического здоровья регионов. Количество больных на 100 000 человек населения в области составляет 3175.

Сегодня, 17 февраля, Минздрав и главный психиатрический институт страны - Исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского опубликовали так называемый рейтинг безумия регионов страны. Данные приводит Life.

Из рейтинга следует, что проблемы с психикой больше всего испытывают жители Алтая, Чукотки, ЯНАО, Пермского и Краснодарского краев, а самыми "спокойными регионами" оказались Чеченская Республика, Республики Ингушетия, Северная Осетия - Алания, Кабардино-Балкарская Республика и Москва.

По словам руководителя отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии Центра имени Сербского Бориса Казаковцева, на Кавказе психическая заболеваемость ниже в 3-4 раза, чем в Средней полосе России и на Севере.

Омская область оказалась в начале списка (22-е место) с результатом в 3175 психически больных на 100 тысяч человек. В первую тридцатку рейтинга вошло большинство регионов Сибири, а самым "буйным" из них стал Алтайский край, где насчитывается 6365 душевнобольных на 100 тысяч населения. На пятом месте расположился Красноярский край (3963), на 15-ом - Забайкальский край, далее идёт Республика Бурятия (3268), Томская область (3252) и Кемеровская область (3206). 26-е место досталось Иркутской области, где насчитывается 3128 душевнобольных, а замыкает тридцатку Новосибирская область, где на 100 тысяч человек приходится 3021 сумасшедших.

Как отмечают эксперты, рейтинг "психического здоровья" зачастую совпадает с рейтингом трезвости. "Очень многие психически больные имеют проблемы с алкоголем и наркотиками, а у многих употребляющих, естественно, часто проблемы с психикой", - говорят они.