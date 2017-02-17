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Автобусы свяжут дальние деревни Омской области с райцентрами по принципу хаба
Общество  •  17 февраля 2017, 13:59  •  печать

Автобусы свяжут дальние деревни Омской области с райцентрами по принципу хаба

Автор: Екатерина Криль

С сегодняшнего дня движение межмуниципальных автобусов будет организовано по новому принципу.

На базе автовокзалов райцентров организованы хабы - пересадочные узлы. Теперь автобусы будут по пути следования собирать пассажиров из дальних населённых пунктов области, привозить их в райцентры, и там сельчане пересаживаются на другой транспорт и едут в Омск. Это позволит сократить число дублирующих маршрутов.

Все автобусы выходят рано утром, примерно в 6 часов. Раньше они приходили в райцентр, часть пассажиров выходила, и автобусы дальше шли в Омск полупустые и примерно в одно и то же время, с разницев в 15-20 минут, - прокомментировал и. о. гендиректора АО "Омскоблавтотранс" Сергей Желтоногов. - Теперь у нас есть возможность поставить на маршруты в Муромцево, где ехать три часа, более комфортные автобусы - ПАЗ и НЕФАЗ.

В первый рейс по новой системе сегодня, 17 февраля, ушёл утренний автобус в Муромцево. Всего в новую схему вошло 75 маршрутов, это примерно треть всех областных направлений.

Теги  •  #Муромцево #общественный транспорт #Омскоблавтотранс

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Комментарии

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Лариса Фролова  •  17 февраля 2017, 14:03

Хорошее решение. Жила в подобной деревне, знаю, что это такое, добираться автобусом в город.

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