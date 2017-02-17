Михаил Казиник 1200х90
Омские суды закрывают сайты по продаже алкоголя
Общество  •  17 февраля 2017, 13:27, последнее обновление 17 февраля 2017, 13:35  •  печать

Омские суды закрывают сайты по продаже алкоголя

Автор: Виктория Стрельникова

Омский Роспотребнадзор нашёл в интернете 29 сайтов, через которые дистанционным способом велась торговля алкоголем. По решению суда информация, содержащаяся на них, признана запрещённой к распространению.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Омской области, в сети интернет было выявлено 29 сайтов, через которые велась интернет-торговля алкогольной продукцией. Надзорным ведомством в Куйбышевский районный суд направлены заявления о признании информации, содержащейся на этих сайтах запрещённой к распространению. Требования чиновников удовлетворены.

Более того, Роспотребнадзор нашёл сайт, через который велась торговля "Боярышником". Напомним, в конце года главный государственный санитарный врач России запретил торговать спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28 % объёма готовой продукции. В порядке особого производства в суд направлено соответствующее заявление.

Теги  •  #интернет #Роспотребнадзор #суд #торговля

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Менеджер Грефа. Кто претендует на пост мэра Омска  •  сегодня, 13:00  •   2
Омская водонапорная башня признана памятником культуры  •  сегодня, 12:27
Омичку, бросившую детей в холодном доме, наказали обязательными работами  •  сегодня, 12:20
Сколько денег в кризис накопили омичи?  •  сегодня, 11:45  •   2  •  
Омский Улисс помог задержать семью воров  •  сегодня, 10:54  •   1
Омского предпринимателя обвинили в хищении бюджетных денег  •  сегодня, 10:45
Еще новости
Иети шоу 240х400
Вавилон