Омские суды закрывают сайты по продаже алкоголя

Омский Роспотребнадзор нашёл в интернете 29 сайтов, через которые дистанционным способом велась торговля алкоголем. По решению суда информация, содержащаяся на них, признана запрещённой к распространению.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Омской области, в сети интернет было выявлено 29 сайтов, через которые велась интернет-торговля алкогольной продукцией. Надзорным ведомством в Куйбышевский районный суд направлены заявления о признании информации, содержащейся на этих сайтах запрещённой к распространению. Требования чиновников удовлетворены.

Более того, Роспотребнадзор нашёл сайт, через который велась торговля "Боярышником". Напомним, в конце года главный государственный санитарный врач России запретил торговать спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28 % объёма готовой продукции. В порядке особого производства в суд направлено соответствующее заявление.