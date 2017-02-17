Омские следователи начали проверку по факту заражения людей туберкулёзом

Омское СУ СК России решило проверить появившуюся в СМИ информацию о том, что из-за ошибки врача-рентгенолога члены семьи пациента, проживающего в Оконешниковском районе, заразились тяжёлым заболеванием. Как сообщал телеканал "Антенна 7", в 2015 году молодой человек проходил обследование в районной больнице, но врачи не обнаружили у него патологий. Через несколько месяцев парень начал кашлять кровью, и вся семья решила пройти обследование. Выяснилось, что мать молодого человека и ещё двое несовершеннолетних детей заразились туберкулёзом.

- В результате несвоевременно начатого лечения молодой человек и его мама получили инвалидность второй группы, - сообщили в пресс-службе омского СУ СК России. - По изложенным в средствах массовой информации фактам сейчас проводится доследственная проверка.

В случае если будет доказано, что имела место врачебная ошибка, рентгенологу районной больницы придётся отвечать перед законом.