Мэрия предупредила омичей о поддельных купюрах

Как сообщил начальник отдела общественной безопасности администрации Ленинского округа Роберт Вольф, чаще всего подделывают денежные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей образца 1997 года, имеющие фиолетовый герб на лицевой стороне, согласно модификации 2004 года. Наиболее распространённые подделки содержат двойные серии мб-бм и ма-ам. Также часто встречаются следующие серии: ба, ав, бв, вм, ва, а также аМ, ьН, тЛ, оП, тН, аЛ.

Ни в коем случае нельзя пытаться избавиться от поддельной купюры путём её сбыта другим лицам - это преступление, - подчеркнул Роберт Вольф. - Наказание за подобные деяния составляет до 8 лет лишения свободы.

В пресс-службе мэрии отметили, что при наличии информации о данных или иных купюрах, а также о лицах, сбывающих или изготавливающих их, необходимо немедленно сообщить в полицию.