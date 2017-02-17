Циклоны несут в Омскую область потепление почти до 0 градусов

На следующей неделе температура воздуха будет повышаться каждый день на пару градусов.

В эти выходные в регионе потеплеет до -7...-12°C днём и -15...-20°C ночью, возможен небольшой снег с метелью. В понедельник, 20 февраля, столбик термометра покажет уже -5 градусов, в большинстве районов области пройдёт снег, усилится ветер.

С 20 по 23 февраля будет преобладать циклонический тип погоды, западные потоки принесут более тёплый и влажный атлантический воздух, - комментирует начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова. - 21-23 февраля сохранится ветреная погода и дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до -7…-12°, днём до -1…-6°.

По предварительному прогнозу, к среде в Омске может потеплеть даже до +2 градусов. Впрочем, горожане вряд ли обрадуются гололедице, которая наступит вслед за такой оттепелью.