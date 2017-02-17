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Циклоны несут в Омскую область потепление почти до 0 градусов
Общество  •  17 февраля 2017, 12:58, последнее обновление 17 февраля 2017, 13:25  •  печать

Циклоны несут в Омскую область потепление почти до 0 градусов

Автор: Екатерина Криль

На следующей неделе температура воздуха будет повышаться каждый день на пару градусов.

В эти выходные в регионе потеплеет до -7...-12°C днём и -15...-20°C ночью, возможен небольшой снег с метелью. В понедельник, 20 февраля, столбик термометра покажет уже -5 градусов, в большинстве районов области пройдёт снег, усилится ветер.

С 20 по 23 февраля будет преобладать циклонический тип погоды, западные потоки принесут более тёплый и влажный атлантический воздух, - комментирует начальник  отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова. - 21-23 февраля сохранится ветреная погода и дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до -7…-12°, днём до -1…-6°.

По предварительному прогнозу, к среде в Омске может потеплеть даже до +2 градусов. Впрочем, горожане вряд ли обрадуются гололедице, которая наступит вслед за такой оттепелью.

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #Ольга Демидова #погода

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