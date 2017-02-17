Мэрия Омска начала убирать снег в частном секторе

Сегодня, 17 февраля, БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" приступило к уборке снега в частном секторе, который находится в зоне возможного подтопления. Работы прошли в Немецком посёлке, где домовладельцы не спешат самостоятельно вывозить собранные снежные кучи. Только за одну неделю местные жители получили 775 уведомлений за несоблюдение Правил благоустройства.

Добавим, что грядущий весенний паводок будет выше, чем год назад, так как нынешней зимой выпало в два раза больше снега. Всего в границах Омска насчитывается более 600 мест возможного подтопления, и это в два раза больше, чем год назад.

1 / 22 • Фото - 1

Фото: Илья Петров