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Мэрия Омска начала убирать снег в частном секторе
Общество  •  17 февраля 2017, 12:46  •  печать

Мэрия Омска начала убирать снег в частном секторе

Автор: Екатерина Криль

В рамках противопаводковых мероприятий муниципальные коммунальщики начали вывозить снег с территории индивидуальной застройки Кировского округа.

Сегодня, 17 февраля, БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" приступило к уборке снега в частном секторе, который находится в зоне возможного подтопления. Работы прошли в Немецком посёлке, где домовладельцы не спешат самостоятельно вывозить собранные снежные кучи. Только за одну неделю местные жители получили 775 уведомлений за несоблюдение Правил благоустройства.

Добавим, что грядущий весенний паводок будет выше, чем год назад, так как нынешней зимой выпало в два раза больше снега. Всего в границах Омска насчитывается более 600 мест возможного подтопления, и это в два раза больше, чем год назад.

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Фото: Илья Петров

Теги  •  #вывоз снега #Кировский округ #паводок #фото

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Комментарии

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Олег Конанов  •  17 февраля 2017, 12:37

Давно уже пора было начинать эту уборку. Не успеют вывезти, скорей всего, судя по темпам работ.

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