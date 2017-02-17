В Омске осудили двух врачей, виновных в смерти матери и новорожденного

Заместитель главврача и врач-гинеколог не приняли нужных мер во время родов, что привело к гибели пациентки и ее ребенка.

Сегодня, 16 февраля суд вынес приговор заместителю главного врача БУЗОО «Родильный дом № 2» Наталье Новосельцевой и врачу-гинекологу Сергею Хитрину. Основанием для вынесения приговора стали доказательства, собранные Следственным комитетом РФ по Омской области. Оба врача виновны по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"Медики при отсутствии результата от стимулирования родовой деятельности у 36-летней пациентки, продолжили ее родоразрешение естественным путем, что привело к гибели роженицы и ее ребенка. Этих тяжких последствий можно было бы избежать, если бы врачами был верно выставлен диагноз и своевременно проведена операция «кесарево сечение», к которой имелись все показания", - сообщает сайт Следственного комитета.

Отметим, что Новосельцева получила наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а Хитрин был осужден условно сроком на один год.