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В Омскую область не пустили 150 кг тухлой кильки
Общество  •  16 февраля 2017, 17:56, последнее обновление 16 февраля 2017, 17:57  •  печать

В Омскую область не пустили 150 кг тухлой кильки

Автор: Артем Кримин

На границе Омской области был задержан автомобиль, в котором перевозилась килька с истёкшим сроком годности.

Сегодня, 16 февраля, в омское управление Россельхознадзора поступило сообщение о том, что на границе с Республикой Казахстан был остановлен автомобиль с подозрительным грузом. Специалисты погранветнадзора обнаружили в машине 150 кг просроченной рыбы и приняли решение задержать партию.

- В ходе осмотра было установлено, что в кузове в пяти картонных коробках находится килька без сопроводительных документов. Кроме того, согласно информации маркировки на коробках у рыбы пять месяцев назад истёк срок годности, - сообщили в пресс-службе омского управления Россельхознадзора.

В итоге было принято решение отправить всю партию в специальное место для изолированного хранения, пока её участь не определят сотрудники Россельхознадзора.

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Комментарии

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Таисия Петрова  •  16 февраля 2017, 18:46

Что же не реализовали во время рыбешеку, теперь может котам на улицу вынесут или опять закопают на полигоне

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