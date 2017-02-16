В Омскую область не пустили 150 кг тухлой кильки

На границе Омской области был задержан автомобиль, в котором перевозилась килька с истёкшим сроком годности.

Сегодня, 16 февраля, в омское управление Россельхознадзора поступило сообщение о том, что на границе с Республикой Казахстан был остановлен автомобиль с подозрительным грузом. Специалисты погранветнадзора обнаружили в машине 150 кг просроченной рыбы и приняли решение задержать партию.

- В ходе осмотра было установлено, что в кузове в пяти картонных коробках находится килька без сопроводительных документов. Кроме того, согласно информации маркировки на коробках у рыбы пять месяцев назад истёк срок годности, - сообщили в пресс-службе омского управления Россельхознадзора.

В итоге было принято решение отправить всю партию в специальное место для изолированного хранения, пока её участь не определят сотрудники Россельхознадзора.