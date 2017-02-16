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Омской области выписали рецепт на 645 млн рублей
Общество  •  16 февраля 2017, 17:30, последнее обновление 16 февраля 2017, 17:32  •  печать

Омской области выписали рецепт на 645 млн рублей

Автор: Василий Епанчинцев

В регионе создан запас жизненно важных лекарственных препаратов.

Завершён конкурс министерства здравоохранения Омской области на оказание услуг по льготному лекарственному обеспечению и на приобретение льготных лекарственных препаратов для жителей региона, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Заключены государственные контракты на поставку лекарственных препаратов и услуг на сумму 645,24 млн рублей. Это полугодовой запас.

С начала текущего года льготным категориям граждан отпущены лекарственные препараты по 134 351 рецепту на сумму 221,86 млн рублей, - сообщила заместитель министра здравоохранения Людмила Шукиль.

Получить лекарства можно в сети аптек "Омское лекарство".

r Теги  •  #лекарства #министерство здравоохранения

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