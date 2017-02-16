Омской области выписали рецепт на 645 млн рублей

Завершён конкурс министерства здравоохранения Омской области на оказание услуг по льготному лекарственному обеспечению и на приобретение льготных лекарственных препаратов для жителей региона, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Заключены государственные контракты на поставку лекарственных препаратов и услуг на сумму 645,24 млн рублей. Это полугодовой запас.

С начала текущего года льготным категориям граждан отпущены лекарственные препараты по 134 351 рецепту на сумму 221,86 млн рублей, - сообщила заместитель министра здравоохранения Людмила Шукиль.

Получить лекарства можно в сети аптек "Омское лекарство".