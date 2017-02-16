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В Омске молодёжь начала подачу заявок на премию мэра
Общество  •  16 февраля 2017, 17:20, последнее обновление 16 февраля 2017, 17:20  •  печать

В Омске молодёжь начала подачу заявок на премию мэра

Автор: Вероника Делор

Принятие заявок продлится до 15 апреля.

В департаменте по делам молодёжи, физической культуры и спорта мэрии Омска началось принятие заявок на премию мэра города. Их можно подать до 15 апреля.

По информации профильного департамента, в прошлом году было зарегистрировано рекордное количество претендентов - 50 человек. Отбор участников осуществляла конкурсная комиссия, в составе которой были представители структурных подразделений омской администрации. Награда ежегодно присуждается пяти омичам и пяти организациям в номинациях "Молодёжная инициатива" и "Наставник молодого поколения".

В минувшем году в первой номинации выиграли председатель профсоюза ОмГУПСа Антон Кабаков, преподаватель Омского музыкально-педагогического колледжа Дарья Кеденко, заместитель командира штаба ООСО Дмитрий Коротков, заместитель директора Городского дворца культуры и искусств имени Красной Гвардии Наталья Шеленберг и волонтёрский центр ОмГУПС. В числе организаций-победителей оказалась гимназия № 84 и медицинский колледж Омской области, а в номинации "Наставник молодого поколения" - президент ОФ "Содружество" Надежда Белова, молодежная общественная организация ООСО и Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия.

Отметим, впервые награждение премией мэра состоялось в 2005 году. За это время лауреатами стали более 100 человек.

r Теги  •  #молодежь #мэр #премия #участие

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Комментарии

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Лариса Савельева  •  16 февраля 2017, 19:49

Доброе начинание вошедшее уже в традицию. Такие премии стимулируют молодежь на правильные дела, а не просто времяпровождение на улице

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