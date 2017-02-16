Осуждённый экс-замначальника омского УМВД не теряет надежду выйти на свободу

Полковник Сергей Клевакин, осуждённый за получение многомиллионной взятки, оспаривает приговор. С приговором не согласна и омская прокуратура, считая четыре года колонии строгого режима слишком мягким наказанием.

Омский областной суд в ближайшее время будет рассматривать апелляционную жалобу осужденного экс-замначальника омского УМВД Сергея Клевакина на приговор Октябрьского суда. Напомним, он признан виновным в получении многомиллионной взятки. Деньги он получил от учредителя ООО "РБТ-Сервис" за предоставление информации, обеспечившей победу компании в конкурсе на приобретение 18 служебных квартир для работников полиции. Суд приговорил полковника к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он обязан выплатить и штраф в размере 500 тыс.

С приговором не согласна и омская прокуратура, считая его слишком мягким. Свою жалобу на приговор подал и адвокат Сергея Клевакина.

- Прокуратурой оспаривается вопрос о сумме взятки, который, на наш взгляд судом не рассмотрен. Судом оставлен без удовлетворения и иск прокурора о взыскании с осужденного более 11 млн руб. Также мы считаем, что бюджетные средства, направленные на покупку квартир, были использованы неэффективно. Кроме того, просим усилить наказание как основное, так и дополнительное, - пояснила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

Нынешний суд для высокопоставленного полицейского оказался уже вторым. В первый раз ему был вынесен оправдательный приговор.