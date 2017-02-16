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Подросток о своих угрозах преподавателям: это самый глупый поступок в жизни
Общество  •  16 февраля 2017, 16:28  •  печать

Подросток о своих угрозах преподавателям: это самый глупый поступок в жизни

Автор: Валерия Шимановская

Полиция установила личность школьника, снявшего видео с угрозами убить педагогов своей школы. С ним проведена профилактическая беседа.

Видеоролик с разгневанным молодым омичом появился в соцсети накануне. Подросток размахивает ножом и угрожает убийством директору школы, в которой учится. Поводом для этого стало то, что школьника не допустили к экзамену, хотя он выполнил необходимый проект. 

По данному факту полиция начала проверку. Школьника нашли, им оказался житель Октябрьского округа 2001 года рождения. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели беседу с ним и его родителями. Мальчик сообщил, что не задумывался о последствиях поступка и не имел цели убить педагога. "Он пояснил, что это был самый глупый поступок в его жизни", - сообщили телеканалу "Продвижение" в пресс-службе полиции. Семья будет находиться под надзором правоохранителей ещё какое-то время.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

r Теги  •  #угроза #УМВД #школьник

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Комментарии

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Марина  •  16 февраля 2017, 18:50

Да, подростки действительно не думают о последствиях. Но поражает повод для подобных угроз и агрессивности.

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Евгений Ронин  •  16 февраля 2017, 17:37

Правда, глупость. Хорошо, что подросток осознал, что он не прав. И надеюсь, что искренне.

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Юля Пучкова  •  16 февраля 2017, 19:06

Скорее всего пацан хотел покрасоваться перед ровесниками. Кто собирается совершить поступок или проступок, не станет об этом кричать раньше времени.

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