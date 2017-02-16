Подросток о своих угрозах преподавателям: это самый глупый поступок в жизни

Видеоролик с разгневанным молодым омичом появился в соцсети накануне. Подросток размахивает ножом и угрожает убийством директору школы, в которой учится. Поводом для этого стало то, что школьника не допустили к экзамену, хотя он выполнил необходимый проект.

По данному факту полиция начала проверку. Школьника нашли, им оказался житель Октябрьского округа 2001 года рождения. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели беседу с ним и его родителями. Мальчик сообщил, что не задумывался о последствиях поступка и не имел цели убить педагога. "Он пояснил, что это был самый глупый поступок в его жизни", - сообщили телеканалу "Продвижение" в пресс-службе полиции. Семья будет находиться под надзором правоохранителей ещё какое-то время.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".