Подросток о своих угрозах преподавателям: это самый глупый поступок в жизни

Видеоролик с разгневанным молодым омичом появился в соцсети накануне. Подросток размахивает ножом и угрожает убийством директору школы, в которой учится. Поводом для этого стало то, что школьника не допустили к экзамену, хотя он выполнил необходимый проект.
По данному факту полиция начала проверку. Школьника нашли, им оказался житель Октябрьского округа 2001 года рождения. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели беседу с ним и его родителями. Мальчик сообщил, что не задумывался о последствиях поступка и не имел цели убить педагога. "Он пояснил, что это был самый глупый поступок в его жизни", - сообщили телеканалу "Продвижение" в пресс-службе полиции. Семья будет находиться под надзором правоохранителей ещё какое-то время.
Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".
Да, подростки действительно не думают о последствиях. Но поражает повод для подобных угроз и агрессивности.
Правда, глупость. Хорошо, что подросток осознал, что он не прав. И надеюсь, что искренне.
Скорее всего пацан хотел покрасоваться перед ровесниками. Кто собирается совершить поступок или проступок, не станет об этом кричать раньше времени.