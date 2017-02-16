Советник президента РФ по развитию интернета Клименко приедет на омский IT-форум

17 февраля в омском Экспоцентре состоится официальное открытие 2-го международного омского IT-форума. Мероприятие станет площадкой для взаимодействия компаний IT-сферы, крупных промышленных предприятий, образовательных учреждений и талантливой молодёжи. В течение двух дней пройдёт около 65 мероприятий.

Организаторами выступили Правительство Омской области, Агентство развития и инвестиций Омской области и некоммерческое партнерство "IT-кластер Сибири". На форум приедет советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко, у которого запланирована встреча с губернатором Омской области Виктором Назаровым: на ней должны подписать Соглашение о продвижении информационно-коммуникационных технологий в регионе.

Также гостей ждёт робототехнический фестиваль "Робофест - Западная Сибирь", Сибирский форум интернет-маркетинга, региональный конкурс "IT Учитель года 2017", а также конференции, семинары, презентации, круглые столы и мастер-классы.