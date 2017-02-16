Калачинцам выдают усопших родственников за деньги и по весу

В Омской области разгорается скандал вокруг ритуального салона в районной больнице. Как говорят местные жители, получить тело покойного можно лишь после оплаты ряда услуг, в том числе бесплатных.

Внимание руководителей Калачинского района на ситуацию обратил местный депутат Валерий Озёрский. На заседании совета депутатов города он рассказал, что на территории морга Калачинской Центральной районной больницы частный предприниматель открыл салон ритуальных услуг и теперь тела горожан выдаются через него.

Люди приезжают и начинают жаловаться, потому что идёт взимание денег. Покойников выдают после оплаты. Там идёт и от веса, и от всего другого, - цитируют депутата местные тележурналисты.

Чтобы получить тело родственника, калачинцам приходится оплачивать ряд услуг, в том числе предоставляемых моргом бесплатно. Например, раздевание или омывание тела стоит, согласно прайсу, по 600 рублей.

Местный чиновник от здравоохранения удивился такой информации. Руководитель Калачинского района Фридрих Мецлер взял эту ситуацию под контроль. Он планирует встретиться с представителями регионального Минздрава и обсудить ситуацию с ними.